Vittoria di misura L’Aglianese riparte

AGLIANESE

1

FANFULLA

0

AGLIANESE: Valentini, Iacoponi, Viscomi, Fiaschi (77’ Sow), D Ancona (71’ Zumpano), Maloku, Silvestro (68’ Perugi), Grilli, Mascari (68’ Vanni), Marino, Della Pietra. A disp. Nannetti, Poli, Delle Donne, Fontana. All. Baiano.

FANFULLA: Libertazzi, Cabri (66’ Souto), Premoli, Suardi, Latini (82’ Cappadonna), Bettoni (77’ Bove), Donnemma (89’ Nori), Cazzaniga, Cocuzza, Spera, Kakou (64’ Eranio). A disp. Carriello, Cella, Vitanza, Pelucchi. All. Albertini.

ARBITRO: Frazza di Schio.

MARCATORE: Al 72’ Della Pietra.

Decide Della Pietra su assist aereo del subentrato Vanni e l’Aglianese torna a vincere, riprende il cammino interrotto con la sconfitta di Sant’Angelo e centra la quinta vittoria su sei partite nel girone di ritorno. Vittoria di misura ma meritata perché l’Aglianese già nel primo tempo ha costruito quattro occasioni da rete contro nessuna degli avversari. Al 13’ Della Pietra devia alto di destro un cross da sinistra di Viscomi e al 20’ sfiora il gol con un colpo di testa su un bel cross radente di Silvestro. Il Fanfulla è ben messo in campo e sa evitare il pressing dell’Aglianese che malgrado non riesca a dominare il gioco con continuità si avvicina comunque al vantaggio anche al 34’ quando Mascari salta bene di testa su un cross di Viscomi ma non riesce a schiacciare il pallone. La palla gol più limpida viene con l’azione migliore del primo tempo: Della Pietra va via a destra sulla riga di fondo, passa rasoterra a centro area dove D’Ancona di tacco serve l’accorrente Marino il cui sinistro al volo però è fuori misura.

Nella ripresa l’Aglianese pressa con maggiore decisione ma al 6’ un contropiede del Fanfulla porta Cucuzza a tu per tu con il portiere neroverde Valentini che respinge il tiro con grande sicurezza. E’ l’unico intervento di rilievo di Valentini in tutta la gara. L’Aglianese risponde all’8’ con un piattone di Maloku parato facilmente da Libertazzi. Sono determinanti i cambi di Baiano, soprattutto l’ingresso di Vanni al posto di Mascari per avere anche soluzioni aeree. Detto fatto. Il primo pallone toccato da Vanni è una spizzata di precisione che manda in porta Della Pietra, bravissimo a difendere il pallone e a spedire in rete da pochi passi. E’ il gol decisivo. Il Fanfulla tenta di portarsi in avanti ma non trova spazi nella difesa neroverde. L’Aglianese sfiora il raddoppio nel finale con Sow e con Perugi: il gol non arriva, ma quel che conta sono i tre punti in cassaforte.

Giacomo Bini