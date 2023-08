Via alla preparazione del Volley La Fenice Pistoia: Staff Tecnico Rinnovato, Mercato Aperto

È iniziata in sordina, senza squilli di tromba, la stagione 20232024 della prima squadra del Pistoia Volley La Fenice. Con il raduno della nuova (e tuttora incompleta) formazione fuxiablu, che sarà allenata da Cristiano Testi e disputerà ancora una volta il campionato nazionale di serie B2, la dirigenza ha svelato lo staff che coadiuverà il tecnico. Sono arrivate a Pistoia due figure di spicco. La prima è Andrea Tiso, giovane coach proveniente dalla Pallavolo Delfino Pescia sponda maschile: nell’ultima annata sportiva, Tiso ha contributo al raggiungimento delle fasi regionali dei campionati under 13 e 15 valdinievoline. A Pistoia ricoprirà il ruolo di vice allenatore e scout. La seconda figura è quella di Luca Bottani, neo team manager nonché direttore sportivo della società pistoiese. Bottani ha alle spalle tanti anni di esperienza come dirigente accompagnatore e diesse di Fucecchio, San Miniato e Pontedera maschile. A loro si aggiungono volti ormai storici della compagine quali il preparatore atletico Andrea Baldi e la fisioterapista Enrica Bindi, figlia di Mauro, per decenni apprezzato massaggiatore della Pistoiese calcio. "Ai nuovi arrivati e ai confermati giunga un forte in bocca al lupo per il lavoro che li attende: che la stagione sia ricca di soddisfazioni", affermano all’unisono i dirigenti fenicini. Ora si attende il completamento del parco-atlete per poter disputare un torneo senza patemi d’animo.

Gianluca Barni