Verso la prossima stagione. Quote in Eccellenza e Promozione. Decisione in mano alle società

Saranno le società di Eccellenza e Promozione a decidere sull’utilizzo o meno dei giovani in quota nei campionati della prossima stagione. Lo ha deciso il Comitato Toscana della Lnd. Quote sì o quote no, questo uno delle due domande presenti nel sodaggio a cui le società hanno risposto. L’altro quesito, nel caso in cui passasse il sì, riguarda invece che annate dovranno essere coinvolte nella scelta delle quote. "Dopo la decisione della serie D di confermare tre quote per la prossima stagione (2004, 2005 e 2006, ndr), ogni regione potrà prendere la decisione che preferisce – ha detto alla trasmissione ’Il gioco è fatto’ su tv Prato il vice-presidente del Comitato Regionale Toscana Massimo Taiti –. La nostra linea sarebbe quella dell’abolizione delle quote che, a nostro avviso, hanno perso ragione di esistere dopo l’abolizione del vincolo sportivo. Abbiamo però deciso, su proposta del nostro presidente Paolo Mangini, di sentire le società stesse che cosa ne pensano. Abbiamo posto quindi due domande alle società".

La palla quindi ora è in mano alle società dopo la non-decisione del C.R.T. Entro la fine della settimana, arriveranno quindi tutte le risposte e verrà resa nota la decisione per la prossima stagione così da dare adeguato tempo ai dirigenti di programmare la nuova annata.