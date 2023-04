Varnado e Wheatle non bastano, male Benetti

Saccaggi 5,5: un mezzo punto in meno per quel fallo commesso nel finale. Per il resto la sua partita è stata in salita anche perché non era facile conservare la necessaria lucidità in certi momenti.

Copeland 5,5: gli avversari è vero che lo braccano da vicino, ma è altrettanto vero che lui non riesce a districarsi delle maglie difensive e trovare la giusta strada.

Wheatle 6,5: chiude con una doppia-doppia (10 punti e 11 rimbalzi) e ci mette la solita intensità, solo che questa volta i compagni non gli vanno dietro fino in fondo.

Varnado 6,5: ci prova in tutti i modi a tenere a galla Pistoia e a non farle perdere terreno, ci riesce pure a dire il vero. E’ tra i pochi che trova la via del canestro, di più non poteva proprio fare senza aiuti.

Magro 6: non parte benissimo, anzi, a dire il vero soffre e non poco, poi si riprende e quando il match inizia a farsi più duro viene fuori dando il suo contributo.

Della Rosa 5,5: il capitano appena viene chiamato in campo dà la solita spinta agonista, poi quando nel finale la partita si stava decidendo avrebbe potuto osare di più.

Benetti 5: una serata decisamente negativa. Non riesce a entrare in partita né in difesa né in attacco, soffre la maggiore fisicità degli avversari e commette troppi errori.

Pollone 5: continua il suo periodo non proprio felice. Non si può dire che non ci metta tutto l’impegno di questo mondo, ma il calo rispetto ad inizio stagione è evidente.

Brienza 6,5: in sede di presentazione della partita aveva già fatto capire che sarebbe stata difficile e non solo la gara contro Cantù, ma tutte quelle che Pistoia si troverà ad affrontare in questa fase ad orologio. Il livello degli avversari è alto, lui ha guidato i suoi portandoli a giocarsi la partita fino alla fine e con qualche errore di meno chissà come sarebbe potuta andare a fine, non gli si chiedere la luna.

M.I.