Un’Estra Pistoia da applausi ferma Venezia. Moore, Willis e Varnado firmano l’impresa

Pistoia

85

Venezia

77

ESTRA PISTOIA: Willis 15, Moore 18, Saccaggi, Del Chiaro 4, Varnado 26, Wheatle 5, Hawkins 8, Ogbeide 9, Della Rosa n.e. Stoch n.e. Dembelè n.e. Metsla n.e. All. Brienza.

UMANA REYER VENEZIA: Spissu 9, Casarin 4, O’Connell 4, Brooks 2, Simms 1, Wiltjer 9, Brown 8, Tucker 17, Tessitori 21, Janelidze n.e. All. Spahija. Parziali: 25-17; 43-36; 65-60. Arbitri: Attard, Piercivalle, Marziali. Note: tiri da due Pistoia 2138, Venezia 2344. Tiri da tre Pistoia 1227, Venezia 635.

Pistoia ferma la corsa della capolista Venezia che al PalaCarrara cade per la prima volta in stagione. E’ sufficiente questo per raccontare la partita che ha giocato l’Estra, perché per battere la prima della classe non basta giocare bene, devi giocare in maniera super. Pistoia e Venezia non poteva che iniziare nel ricordo di Luca Silvestrin. Al centro del parquet la figlia Clarissa, insieme a Matteo Lanza compagno di tante battaglie, che ha ricevuto un omaggio da parte del presidente biancorosso Massimo Capecchi. Le emozioni fuori dal campo hanno lasciato spazio a quelle che Pistoia regala sul parquet. Nicola Brienza nel pre partita aveva detto che l’attacco avrebbe avuto un peso maggiore rispetto alla difesa e così è stato. La squadra prende in parola il suo coach e mette a referto 43 punti nel primo tempo con percentuali decisamente alte al tiro. Sia chiaro non che Pistoia si dimentichi di difendere, tutt’altro, lo fa e anche molto bene al punto di mandare fuori giri Venezia che fa una grande fatica a trovare il canestro. L’Estra prende in mano la partita arrivando anche al più 15 a metà del secondo quarto (39-24), uno sforzo che i biancorossi pagano subendo un parziale di 4-12 che consente alla Ryer di rientrare a meno 7 (43-36). Venezia nel terzo periodo alza l’intensità in difesa e per Pistoia si fa dura trovare soluzioni in attacco. A metà del quarto la Reyer rientra in partita (54-53) ma non ha fatto i conti con Varnado che piazza un 33 da tre punti che riporta i biancorossi sul più 10 (63-53). Gli ultimi minuti del quarto sono una lotta senza quartiere con difese aggressive e attacchi che devono faticare per trovare la via del canestro. Pistoia riesce comunque a chiudere avanti di 5 punti (65-60). L’ultimo periodo è un susseguirsi di emozioni che lasciano il PalaCarrara con il fiato sospeso. Pistoia tiene botta e prova a respingere ogni tentativo di rimonta di Venezia che però non molla ed a metà del quarto è a meno 1 (74-73). L’Estra rimane tranquilla non perde lucidità e con Moore, tripla, Wheatle e Ogbeide scava il solco decisivo. Venezia tenta il tutto per tutto ma questa volta Pistoia non si lascia sfuggire la vittoria e porta a casa i due punti.

Maurizio Innocenti