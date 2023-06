Un colpo internazionale Ba, passato in C iberica

Valdinievole Montecatini scatenato sul mercato dove ha messo a segno una serie di colpi importanti per rinforzare e completare i reparti offensivi del campo quali centrocampo e attacco. "E’ stata costruita una rosa completa di qualità tecnica, quantità, agonismo, corsa – dice il ds Simone Mariotti – che ha compattezza, cuore e responsabilità per raggiungere risultati importanti e fare un campionato senza sofferenze". La lista dei nomi nuovi inizia con Federico Marseglia ( classe 99), Edoardo Volpi (99) e Alberto Cortesi (99), nel reparto arretrato arrivano il forte difensore Lorenzo Lucchesi (2000) ex Aglianese e altre tre stagioni in eccellenza coi colori del Tau nel 202122 dove ha vinto il campionato, la scorsa stagione ha giocato nell’ Atletico Lucca. Gianni Del Carlo (1993) arriva dal GhiviBorgo con campionati alle spalle nelle file della Lampo e Lammari. Gli ultimi nomi sono l’ attaccante, ma meglio dire la torre del reparto offensivo, Ba Abdoulaye (1998) ha giocato nella Liga in Senegal poi la terza divisione spagnola nelle file del Lanzarote, quindi l’ arrivo nella "nostra" Eccellenza col River Pieve, le sue doti migliori sono forza fisica e velocità. C’è anche un gradito ritorno, quello del centrocampista Andrea Veraldi (1999) che ha già vestito i colori biancocelesti nella stagione 2017-18, per passare a Poggibonsi in Eccellenza e San Miniato, e in seguito a Montespertoli dove ha vinto campionato di promozione e coppa Toscana. Per la Valdinievole Montecatini sono sette nomi che vanno ad aggiungersi ai 16 confermati della scorsa stagione, ma nello spogliatoio si vocifera che il discorso entrate non è ancora concluso.

Stefano Incerpi