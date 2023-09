Un buon punto al netto della rimonta: "Noi neopromossi, ancora in rodaggio"

Nell’incontro giocato a Lamporecchio, l’Intercomunale Monsummano pareggia per 1-1 contro il Maliseti Seano. Gli amaranto vanno avanti con Ferrara, e cercano anche con insistenza la rete del raddoppio, non riuscendo però a segnarla. Gli ospiti poi avanzano, e trovano il pari con Llana. Ma per Daniele Fanucci il bicchiere è mezzo pieno: "Andando a vedere cosa è successo in campo nell’arco dei 90’ , si può dire che il risultato finale sia giusto – afferma il direttore sportivo dei monsummanesi –. Il match è sempre stato equilibrato, e lo abbiamo sbloccato noi, andando in vantaggio verso la fine del primo tempo. Nel secondo tempo abbiamo avuto anche due ghiotte occasioni per poter segnare il gol del 2-0. Ma non siamo riusciti a concretizzarle. Così poi sono venuti fuori i nostri avversari, che hanno un po’ preso in mano il gioco, trovando anche la rete del pari. La partita tutto sommato non è stata molto bella. Siamo ancora all’inizio della stagione. Noi come neo-promossa dobbiamo forse trovare il giusto amalgama, per conoscerci bene. Inoltre il gran caldo non permette ai giocatori di tutte le squadre di esprimersi bene in campo. Domenica andiamo a giocare sul campo del Casalguidi – conclude – sarà una sfida tosta".

Simone Lo Iacono