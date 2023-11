ÙMinors. Turno da incubo per le pistoiesi 4 sconfitte in altrettante sfide

Poker dolorosissimo. La nona giornata dei tornei di serie B Interregionale e C ha regalato agli sportivi pistoiesi 4 sconfitte in altrettante partite. Secondo k.o. consecutivo per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che cade anche a Cecina (91-70). In C, girone A, non va affatto per il verso giusto la trasferta di Pontassieve per la Valentina’s Camicette Bottegone, che perde 79-72 contro la Valdisieve. In C, girone B, un primo tempo da incubo condanna la Endiasfalti Agliana, che perde sul parquet della Sancat Firenze con il risultato di 74-63. Non basta la reazione d’orgoglio dei neroverdi nella ripresa per rimettere in partita Agliana. Infine, il PalaPertini di Ponte Buggianese resta un tabù per la Gioielleria Mancini Monsummano, battuta 70-66 da Carrara. I monsummanesi partono bene poi subiscono la rimonta: l’arrivo in volata premia i marmiferi più lucidi nella gestione dei possessi finali. Decisive le basse percentuali sul tiro da tre e ai tiri liberi. Il Dany Basket, privo di Amedeo Tiberti (in panchina per onor di firma), paga a carissimo prezzo il parziale di 20-0 dei padroni di casa fra la fine del terzo periodo e l’avvio di quarta frazione. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 12, Balducci 2, Molteni 9, Falaschi 5, Calugi 2, Regoli 20, Antonini 10, Agnoloni 7, Tiberti, Frati, Nesti. "Sono molto arrabbiato con la squadra per i primi due quarti che abbiamo giocato – dichiara il coach di Bottegone, Milani –, avendo disatteso completamente il piano partita". Bottegone: Magnini 14, Santangelo 12, Pierattini 4, Mati 12, Cukaj 8, Banchelli 8, Riccio 5, N. Milani 2, De Leonardo 7. "Abbiamo approcciato malissimo la partita subendo l’intensità dei nostri avversari", fa sapere il coach aglianese Gambassi. Agliana: Zita 4, Catalano 8, Andrei 3, Bacci 6, Mbengue, Bardazzi, Nieri 16, Rossi 24, Bonistalli 2, Bibaj, Mucci 2.

Gianluca Barni