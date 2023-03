Toscano Enduro Series 2023 E’ un dominio dei pistoiesi

L’enduro? E’ pura terra di conquista, per le società di Pistoia e provincia. Questo, perlomeno, è quel che si evince dalla prima tappa del "Toscano Enduro Series 2023", al quale hanno partecipato centinaia di agonisti provenienti da tutta Italia. E che ha visto le compagini pistoiesi giocarsi il successo finale e trionfare tanto nella gara maschile quanto in quella femminile. Il primo appuntamento della rassegna, andato in scena pochi giorni fa a Castiglione della Pescaia, ha infatti incoronato Tommaso Calonaci del TSI Free Bike Pistoia, che ha preceduto i due "alfieri" dell’Abetone Gravity Team Vittorio Palmieri e Nicola Grotti. Il sodalizio abetonese si è però riscattato con il successo di Nadine Ellecosta nella competizione riservata alle atlete, mettendosi peraltro alle spalle Irene Savelli dello Young Riderz Pistoia (piazzatasi seconda). Buona la prima, avanti con le prossime: i club si prepareranno adesso ai prossimi appuntamenti che si terranno a Campo nell’Elba (il prossimo 16 aprile) e Vaiano (il 7 maggio). Ma l’attenzione va alle due tappe che si terranno sul territorio provinciale: il 21 maggio il "circus dell’enduro" arriverà a Pistoia, mentre il 23 luglio sarà la volta della sfida dell’Abetone. Gare che potrebbero essere già decisive per assegnare i titoli. Ma la lotta per i vertici, stando perlomeno ai primi riscontri, si prefigura come una "questione pistoiese".

G.F.