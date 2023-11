Tennis - Serie A1. Tc Pistoia all’ultima curva. C’è da battere il Selva Alta

"Ci presenteremo con la formazione migliore. Non sarà facile, ma vogliamo vincere per essere certi di mantenere il terzo posto". A suonare la carica è capitan Tommaso Brunetti, in vista dell’ultima giornata della prima fase della Serie A1 di tennis. Il Tennis Club Pistoia ospiterà alle 10 di domani lo Sporting Selva Alta, che all’andata si impose in casa con qualche polemica. I tennisti pistoiesi, attualmente terzi nel girone 2 con 4 punti, mirano innanzitutto a mantenere il piazzamento, per poi giocarsi la salvezza agli spareggi. E hanno indubbiamente un certo vantaggio rispetto al TC Parioli, attualmente quarto a quota 2. Il TC Pistoia se la vedrà con un club che non ha più nulla da chiedere (secondo posto già aritmetico). Ciò non significa che i lombardi arriveranno a Pistoia in vacanza: pronta a scendere in campo la ’star’ Mattia Bellucci. Una vittoria contro lo Sporting garantirebbe in ogni caso la qualificazione allo spareggio-salvezza. Vatteroni e compagni potrebbero permettersi anche il lusso di un pareggio o addirittura di una sconfitta, a patto però che il TC Parioli non batta il CT Messina con un certo margine.