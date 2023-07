Tennis Club Pistoia, successi nazionali ed internazionali

L’attenzione andrà nei prossimi mesi alla Serie A1 maschile, con la società che punta ad ottenere in primis quella che sarebbe la terza salvezza consecutiva (per poi alzare eventualmente l’asticella). I tennisti e le tenniste del Tennis Club Pistoia stanno però continuando a gareggiare nell’ambito di tornei nazionali ed internazionali, cogliendo risultati nel complesso incoraggianti. Momento quindi positivo per il sodalizio pistoiese, stando perlomeno agli ultimi riscontri. Iniziando dalla formazione femminile che disputa la Serie B2: con l’ultimo successo ottenuto nei giorni scorsi contro il CT La Signoretta a Genazzano (in provincia di Roma) le ragazze allenate dal maestro Riccardo Rafanelli hanno festeggiato la permanenza in categoria. Le agoniste Alessandra Anghel, Sveva Pieroni, Giada Rossi e Camilla Raggi hanno quindi raggiunto l’obiettivo senza nemmeno dover passare dai playout.

Altre buone notizie sono quindi arrivate dal Marocco, dove Lorenzo Vatteroni è salito sul gradino più alto del podio aggiudicandosi (in doppio con Luigi Sorrentino) un torneo internazionale andato in scena a Rabat.

E in chiusura, fanno ben sperare anche il rendimento dei giovanissimi: la quindicenne Sveva Pieroni (allenata dai maestri Tommaso Brunetti, Matteo Trevisan, Francesco Capperi, con i preparatori Gianluca Mazzoncini ed Alessandro Bertuccelli) è arrivata in semifinale nel "Torneo dell’Avvenire" disputato a Milano, mentre Jacopo Meini ha trionfato a Poggibonsi in una kermesse dedicata agli U10.

Giovanni Fiorentino