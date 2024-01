"Tempio e Capannori si affrontano per un posto ai Quarti di Coppa Toscana"

La prima formazione pistoiese a scendere in campo in questo 2024 è il Tempio, impegnato stasera alle 20.45 sul campo del Capannori per recuperare l’ultimo ottavo di finale di Coppa Toscana di Prima Categoria. La gara, inizialmente in programma mercoledì 6 dicembre, era stata rinviata per nebbia. La vincente di questa sfida affronterà il Calcio Albacarraia il 24 gennaio ai quarti. Allo stadio "Castelvecchio di Compito" si rinnova la sfida tra le due compagini, che si sono già affrontate nell’ultima gara di campionato del 2023 (anche in quel caso un recupero), terminata sul punteggio di 1-1 con le reti di Di Biase e Paganelli.