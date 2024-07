È conto alla rovescia. Pistoiese, il via è una festa

Ogni società che si rispetti sa bene quanto sia importante curare, oltre alla parte sportiva, anche quella legata al ritorno d’immagine e alla vicinanza con l’intera città. Soprattutto in una Pistoia che negli ultimi due anni ha dovuto ingoiare tantissimi bocconi amari, con una precedente gestione che tutto ha fatto fuorché avvicinare le persone alla squadra e ai colori arancioni. Il presidente Iorio fin dalla prima conferenza stampa ha fatto sapere che uno dei principali obiettivi della Pistoiese Fc sarà quello di riportare la tifoseria ad affezionarsi alle vicende del club.

Rientra perciò in quest’ottica l’evento che avrà luogo il prossimo lunedì 29 luglio al Nursery Campus in via Bonellina, nell’ormai consueta location messa a disposizione dal main sponsor Vannino Vannucci. In tale occasione verranno presentate le divise da gioco per la nuova stagione sportiva, che saranno griffate dallo sponsor tecnico Erreà, ma verrà anche lanciata la campagna abbonamenti per il campionato 2024/2025. Nel corso dell’evento sarà dato spazio anche al settore giovanile e al femminile, due costole fondamentali del progetto tecnico arancione.

Lo stesso giorno sarà però anche quello in cui il gruppo squadra si riunirà per la prima volta agli ordini di Domenico Giacomarro per cominciare ufficialmente la preparazione precampionato. Il gruppo squadra si ritroverà direttamente a Castelmartini, sede del ritiro per oltre due settimane, per le prime chiacchierate e svolgere i test fisici di rito. A partire da martedì invece Caponi e compagni cominceranno a sgobbare sul campo con due allenamenti al giorno, una la mattina e uno il pomeriggio, in vista del primo impegno amichevole che sarà sabato 3 agosto in quel di Altopascio contro la formazione di casa del Tau. È quindi ormai tutto pronto per vedere finalmente i colori arancioni sul rettangolo di gioco. Il pallone a Pistoia comincerà molto presto a rotolare di nuovo.

Michele Flori