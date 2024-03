"Successi nel settore giovanile della Pistoiese: convocazioni e visite illustri"

La Pistoiese può esultare per le convocazioni di alcuni giocatori del suo settore giovanile nelle varie rappresentative della Figc. Per la rappresentativa nazionale juniores, ecco la chiamata di Iuri Gambassi, da tempo anche nel giro della prima squadra arancione, con la quale ha già debuttato in Serie D. Passando alla rappresentativa regionale allievi, spicca la presenza di Filippo Bolognini. Nella lista riguardante la rappresentativa Giovanissimi B 2010, troviamo ben tre elementi della Pistoiese, ossia Leonardo Bontà, Niccolò Caponi e Jacopo Gori. Infine, venendo alla rappresentativa allievi B Under 16 provinciale, ci sono Savi Kurtulaj e Mirko Manetti.

Continuano intanto le sorprese per i ragazzi della squadra Pulcini 2013. Dopo la visita della scorsa settimana del pistoiese Stefano Carobbi, stavolta è stato Sergio Brio, ex giocatore della Pistoiese, Juventus e Lecce ad assistere all’allenamento delle giovani speranze arancioni.