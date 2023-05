Stasera Quarrata con le spalle al muro ospita Virtus Siena

Stanno tutti bene e sono desiderosi di riscattarsi. Ai mobilieri di coach Alberto Tonfoni, brucia ancora la sconfitta, maturata dopo un tempo supplementare, di domenica scorsa: credevano di essere un passo dal successo e si sono ritrovati dapprima rimontati e poi sorpassati dai colleghi della Virtus Siena. Nonostante questo, una cosa l’hanno compresa: possono giocarsela anche in gara-4 della finale dei playoff di serie C Gold. La differenza di valori in campo non è quella che si supponeva alla vigilia della serie di finale. Questa sera, infatti, sempre dalle 21 al PalaMelo, la serie potrebbe terminare con il 3-1 senese e la conseguente festa per la promozione in B interregionale oppure continuare (2-2) per l’ultimo, decisivo atto: gara-5, in programma domenica prossima 4 giugno, dalle 18 a Siena. "I ragazzi si sono ripresi e saranno al completo – fanno sapere da casa quarratina –. Sono concentrati e motivati".

Gianluca Barni