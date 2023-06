Stasera Pistoia con le spalle al muro Contro Cantù è "win or go home"

La serie contro Cantù si sposta al PalaCarrara per gara 3 (inizio ore 20.45): Pistoia è sotto per 2-0 e adesso proverà a sfruttare al massimo il fattore campo per cercare di riportare i conti in pareggio per poi giocarsi tutto in gara 5, partita che nel caso sarà disputato in campo neutro al PalaFerraris di Casale Monferrato a causa della squalifica del PalaDesio per due giornate in seguito ai fattacci accaduti in gara 2. Dopo queste prime due partite è difficile dire cosa dovrà fare Pistoia per provare ad allungare la serie, perché i biancorossi in gara 1 hanno perso con un tiro arrivato agli ultimi secondi dopo aver giocato alla pari se non meglio di Cantù, mentre in gara 2 la squadra ha avuto un calo mentale nel secondo quarto dovuto ad una serie di situazioni in cui si è innervosita e smarrita, calo che è costato la gara. Questo per dire che ai biancorossi non si può rimproverare niente se non l’attenzione su alcuni dettagli che sono sempre importanti ma che nelle gare di play off fanno la differenza. Il tutto, però, senza dimenticare la forza e la solidità degli avversari che non sono un fattore di poco conto dal momento che parliamo di una squadra, Cantù, costruita e rimodellata per fare il salto di categoria.

In buona sostanza, gli errori di commessi da Pistoia sono in buona parte dovuti al merito degli avversari e non tutti ascrivibili ai demeriti dei biancorossi. La Giorgio Tesi Group, come ha fatto per tutta la stagione e anche in queste partite dei play off, dovrà partire dalla sua difesa, quella che le ha consentito di arrivare fino a qui, che ha più volte mandato fuori giri gli avversari compresa Cantù. Una fase difensiva che dovrà essere al limite della perfezione perché di fronte ci sono giocatori in grado di punire al minimo errore ai quali Pistoia dovrà concedere poco o niente. E’ piuttosto ovvio che oltre alla difesa ci sarà bisogno dell’apporto di tutti anche in fase offensiva dove i soli Copeland e Varnado potrebbero non bastare per riuscire a strappare la vittoria.

Inutile poi ribadire l’importanza del pubblico perché sappiamo bene quanto l’effetto PalaCarrara sia stato ed è tutt’ora fondamentale per caricare e aiutare la squadra. Avere un palazzetto pieno e pronto a sostenere i biancorossi sarebbe senza alcun dubbio un valore aggiunto. Al riguardo a ieri la prevendita aveva fatto segnare 2300 tagliandi staccati, ricordiamo che la biglietteria oggi sarà aperta dalle 11 alle 13.30 e dalle 18 fino all’inizio della partita. Si ricorda che la gara sarà trasmessa in diretta su Lnp Pass (streaming in chiaro), sulla piattaforma Sky sul canale 229 Ms Channel, sulla piattaforma Tivusat Ms Channel (in chiaro) e sulla piattaforma Ms Channel (in chiaro), ma tutti gli appassionati sono pronti a invadere fisicamente il PalaCarrara per gustarsi dal vivo le emozioni del grande basket.

Maurizio Innocenti