Sporting, addio alla storica figura di Aldo Olivieri E’ stato giocatore, allenatore e segretario

Se n’è andato Aldo Olivieri una delle "colonne silenziose" del basket montecatinese e in particolare dello Sporting Club. Nella pallacanestro termale Aldo ha avuto tutti i ruoli, da giocatore, nel primo mitico campo all’aperto, da allenatore dele squadre femminile rossoblù e del San Giuseppe, poi dirigente e storico segretario. Una figura discreta ma sempre presente e preziosa nella storica ascesa dello Sporting dalle serie minori fino alla massima serie. Lui c’è sempre stato. Era una figura che sembrava insostituibile all’interno della società rossoblù. Non amava le luci della ribalta. Se ne stava dietro le quinte, ma il suo lavoro quotidiano era importante e fondamentale,un fuoriclasse nel suo impegno e non è retorica. Lascia la moglie Adelina, il figlio Massimo e il fratello Renzo, altro storico dirigente.