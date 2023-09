Sorpresa al "Melani". Sugli spalti c’è Gemma

Gli autori di Maria De Filippi lo hanno seguito per tutta l’estate e alla fine Maurizio Laudicino ha deciso di accettare la sfida. Il responsabile marketing della Pistoiese è sbarcato così sul piccolo schermo: dallo scorso 11 settembre è sull’ammiraglia Mediaset, tra i protagonisti di "Uomini e donne", uno dei più longevi e popolari programmi televisivi, ideato e condotto da Maria De Filippi dal lontano 1996. Ed è proprio nell’ambito della trasmissione che ieri pomeriggio, sugli spalti del "Melani", è stata avvistata Gemma, al secolo Gemma Galgani: il volto della 73enne è ormai da anni uno dei più noti del programma. Laudicino non ha perso occasione per portarla a Pistoia: una presenza che tra l’altro ha portato bene, visto che gli arancioni hanno vinto.