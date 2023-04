Si avvicina la Pistoia-Abetone Iscrizioni agevolate agli sgoccioli

Si avvicina la 46esima edizione della Pistoia-Abetone: scadenza iscrizione agevolata il 30 aprile. Vietato mancare il 25 giugno per l’edizione 2023 della Pistoia – Abetone, l’ultra-maratona di 50 km. La salita complessiva sarà di 31 km che porterà gli atleti dai 50 metri di Pistoia ai 1388 metri dell’Abetone, dove è posto il traguardo dei 50 km in piazza delle Piramidi. Qui si celebra l’apoteosi per tutti coloro in grado di completare la massacrante competizione, l’ultra-maratona su strada in salita più bella al mondo. Senza dimenticare anche il traguardo dei 30 km a San Marcello, test utile per le prossime maratone autunnali o pensare già al traguardo dell’Abetone il prossimo anno. Ancora poche ore per iscriversi a tariffe agevolate entro il 30 aprile, rispettivamente 45 euro per la Pistoia-Abetone 50 km e 25 euro per la Pistoia-San Marcello 30 km. Iscrizioni online sul sito ufficiale al link http:pistoia-abetone.netiscrizioni. Per informazioni e contatti: [email protected] o telefonare a 0573.34761 e 389.6452997.