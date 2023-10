Serpini dovrà fare a meno del difensore Maini. Negli altri reparti resta valida la solita formula

Che Carpi vedremo questo pomeriggio al Melani? Nelle file dei biancorossi mancherà l’esperto difensore centrale Maini, il quale nell’ultimo match ha rimediato la rottura del legamento crociato del ginocchio che lo costringerà a stare lontano dal campo per molti mesi. Al suo posto a fare coppia con capitan Calanca in difesa ci sarà il classe ’98 Matteo Rossini, arrivato in estate dal Lentigione. Negli altri reparti pochi dubbi per il tecnico Cristian Serpini che confermerà il 4-3-1-2 visto nelle prime uscite stagionali. Tra i pali spazio al 2004 Rinaldini, mentre i terzini saranno i giovanissimi Verza e Cecotti, entrambi 2005, rispettivamente a destra e a sinistra. In mediana ecco il giovane Forapani per completare il pacchetto quote insieme agli over Mandelli e D’Orsi, acquistato dal Ravenna nell’ultima finestra di calciomercato. Matteo Cortesi sarà invece deputato di presidiare la trequarti e di assistere le due bocche di fuoco che comporranno la coppia offensiva, ovvero Simone Saporetti e Davide Arrondini. Il primo è stato il vero colpo di mercato dell’estate biancorossa ed è già andato a segno tre volte. L’altro invece è stato confermato dopo i nove gol realizzati.