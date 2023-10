Serie D. Bottegone riparte bene. Agliana e Buggiano ko

Il Progetto Volley Bottegone in spolvero, l’UPV Buggiano e la seconda squadra del Volley Aglianese alle prese con sconfitte onorevoli. La prima giornata del campionato femminile di serie D ha visto Bottegone, allenato da coach Michele Barbiero, ripartire di slancio, sulla falsariga della scorsa annata. A San Mauro a Signa, le atlete hanno vinto 3-0 (18, 11, 18 i parziali) in modo perentorio al cospetto del Sorms Volley. "Partita gestita bene anche nei momenti difficili del match, ove abbiamo dimostrato la voglia di vincere, lottando su ogni pallone ed esprimendo una bella pallavolo", il commento di casa-Bottegone. "Abbiamo esorcizzato la nostra ‘bestia nera’ – sottolinea il diesse Luigi Speciale – visto che nella passata stagione non eravamo riusciti a prendere i 3 punti. Questa volta la squadra, anche se non ancora al top, ha giocato con la testa, ottenendo un successo importante". Nello stesso girone, il B, debutto amaro per Buggiano, che cade alla palestra San Paolo di Prato 3-0 (21, 28, 22) contro la Pallavolo Ariete. Attenuante, le assenze di Bagni e Bandecchi. Nel girone C, l’Aglianese soccombe 3-0 (19, 18, 19) alla "Sestini" di Agliana con Riotorto. "Abbiamo disputato una buona gara – sostiene il tecnico Luca Lazzarini –: mi è piaciuto l’atteggiamento positivo, mai arrendevole contro la favorita alla vittoria del torneo. Un plauso a tutte le ragazze".

Gianluca Barni