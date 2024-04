Serie C: Bottegone e Monsummano ai playout. Anche Agliana vola agli spareggi

Una vittoria e tre sconfitte: è questo il bilancio dell’ultimo fine settimana cestistico. Nella terza e penultima giornata dei Play-In Silver di serie B interregionale, si interrompe la striscia positiva del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, che dopo quattro successi consecutivi, che sono valsi la matematica qualificazione ai playoff, cade 93-84 sul parquet di Varese. Quarrata: Marini 9, Mustiatsa 19, Balducci 14, Molteni 9, Falaschi 2, Sevieri, Frati, Calugi, Regoli 15, Antonini 9, Tiberti 7. Nel quarto e ultimo turno della seconda fase promozione B del campionato di C, nonostante la battuta d’arresto a San Vincenzo (68-54), i risultati degli altri campi sorridono all’Endiasfalti Agliana, che si qualifica ai playoff con la quarta posizione in graduatoria. Avversario Costone, con esordio a Siena domenica 21 aprile. "Non è stata la miglior prestazione dell’anno – osserva coach Giulio Gambassi –. Ringrazio la società, lo staff e i giocatori. I nostri dirigenti ci hanno permesso di fare un’annata clamorosa. Abbiamo superato mille difficoltà, tra giocatori che smettono o abbandonano in momenti importanti. Sebbene ciò, il gruppo ha sempre reagito bene, riuscendo a raggiungere obiettivi sempre più grandi. Ora arriva il bello: cercheremo di dare tutto". Agliana: Zita, Andrei 9, Bacci 7, Nesi 6, Bibaj 2, Nieri 8, Rossi 10, Mucci 3, Bonistalli 9. Il girone di classificazione di C finisce nel peggiore dei modi per la Valentina’s Camicette Bottegone, con una nuova sconfitta casalinga: 71-51 con la Fides Livorno. Complice la vittoria del Cus Pisa, Bottegone chiude il girone al quinto posto con 10 punti. Il playout sarà Bottegone – Carrara. Tabellino: Magnini 4, Santangelo, Pierattini 1, Agostini, Mati 6, Cukaj 6, Banchelli 5, Riccio 4, Delage 11, Milani 7, De Leonardo 7. Espugna, 79-77, il campo dell’Unione Sportiva Livorno, la Gioielleria Mancini Monsummano: è attesa dal playout con Altopascio. La serie, al meglio delle 3 su 5, inizierà il prossimo fine settimana.

Gianluca Barni