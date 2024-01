Serie B Nazionale. La Fabo ospita Salerno per spezzare il ’tabù’

La gara di questa sera alle 20:30 al PalaTerme contro la Lars Virtus Arechi Salerno, valida per il ventesimo turno del campionato di Serie B Nazionale, nonché primo infrasettimanale del 2024, ha tutta l’aria di rappresentare una ghiotta chance per la Fabo Herons Montecatini di spazzare via la maledizione del mercoledì. La formazione campana staziona infatti al penultimo posto della graduatoria del Girone A ed è reduce da 9 sconfitte nelle ultime 10 partite, l’ultima delle quali è stata fatale al tecnico German Sciutto, che è stato sollevato dall’incarico per far spazio, almeno momentaneamente, al vice Nicola Amato. Tutto sembra dunque apparecchiato per la prima gioia infrasettimanale della truppa di Federico Barsotti, ma se c’è una cosa che questo campionato insegna è che prendere sottogamba qualsiasi avversario, anche quello apparentemente più in difficoltà, può essere fatale. A farne le spese per primi sono stati proprio gli Herons, che proprio contro Salerno nel match di andata conobbero la prima sconfitta, la quale ha aperto poi la serie nera di Natali e compagni nei match di metà settimana: dei 4 ko patiti fin qui in regular season da Montecatini, ben 3 sono arrivati il mercoledì. Una statistica sufficiente a far drizzare le antenne al condottiero degli "aironi": "E’ una gara che temiamo molto, per vari motivi – confessa Barsotti – Il primo sta nel fatto che si gioca di mercoledì e noi finora il mercoledì non abbiamo mai vinto, ma anche perché quando si gioca ogni tre giorni la classifica non conta, conta con quante energie arrivi alla partita successiva. All’andata il viaggio ce ne tolse parecchie, ma al di là della trasferta giocammo una gara deludente e, pur con tutti i tentativi di rimetterla in piedi nel finale, possiamo dire che subimmo una batosta. Stavolta siamo noi a giocare in casa e i ragazzi sono determinati a sfatare il tabù delle gare infrasettimanale: la voglia di riscattare il ko di Salerno e il brutto quarto periodo di Rieti dovrebbe darci la spinta mentale giusta per affrontare al meglio la gara di stasera".

Filippo Palazzoni