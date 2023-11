Serie B Nazionale. Fabo, un colpaccio da capolista. Benites stende Brianza nel finale

lissone interni brianza

82

fabo montecatini

88

BRIANZA Lanzi 13, Galassi 11, Ceparano 15, Nonkovic, Caffaro 26, Naoni 8, Valesin 8, Fabiani 1, Redaelli P. ne, Redaelli P. ne, Loro ne. All. Lombardi.

MONTECATINI Benites 10, Chiera 12, Natali 7, Arrigoni 14, Sgobba 15, Dell’Uomo 12, Carpanzano 11, Lorenzetti 7, Giancarli, Longo, Lorenzi ne, Rattazzi ne. All. Barsotti.

ARBITRI Vastarella e Lanciotti.

PARZIALI 16-20, 41-41, 64-68.

La Fabo Herons Montecatini espugna anche Treviglio, imponendosi su Brianza per 88-82 al termine di un match soffertissimo, e si prepara al derby di Montecatini di domenica prossima da capolista. Sgobba parte in quinta per il 5-3. Poi si mettono in moto Caffaro e Arrigoni, che segnano e mettono in ritmo i compagni. Brianza sprinta sul 14-9 ma la reazione della Fabo è prepotente: parzialone di 11-2 e "aironi" che chiudono avanti di due possessi alla prima sirena. Lorenzetti in avvio di secondo periodo non fa rimpiangere Sgobba,e lo stesso fa Dell’Uomo, mentre dall’altra parte sono sempre i soliti Ceparano e Caffaro a tenere a galla i locali.

Quando Sgobba rientra sul parquet però il divario inizia ad allargarsi: l’ex Sant’Antimo è il primo a toccare la doppia cifra con due canestri consecutivi che valgono il +9 Montecatini. Coach Lombardi vara la difesa a zona ma Carpanzano la punisce subito da dietro l’arco. Gli Herons sembrano in controllo ma Brianza è una squadra davvero imprevedibile e lo dimostra al tramonto del primo tempo, quando in un minuto manda tre triple a bersaglio, pareggiando in un amen il conto a quota 41. Per Natali e compagni è tutto da rifare, ma al rientro dagli spogliatoi gli ospiti mostrano nuovamente la faccia giusta e scattano forte dai blocchi. I ritmi diventano vorticosi, buon per i locali. Non è un caso che la formazione di coach Lombardi torni a mettere il naso avanti dopo oltre due quarti, anche se con due guizzi di Natali e Dell’Uomo i Barsotti boys trovano il modo di restare al comando alla terza sirena. Il botta e risposta continua anche nell’ultima frazione, Montecatini però si ritrova in bonus dopo appena 2’ e i continui viaggi in lunetta di Brianza valgono in controsorpasso agli Herons a 1’30’’ dalla fine. Dal cilindro di coach Barsotti però spunta fuori il coniglio-Benites, che esce dall’anonimato e con due bombe senza senso spiana la strada alla quarta vittoria di fila degli "aironi".

Filippo Palazzoni