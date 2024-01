Serie B Nazionale

La gara di questo pomeriggio al PalaTerme contro la Bakery Piacenza (palla a due alle ore 18) per la Fabo Herons Montecatini segna l’inizio di un girone di ritorno di regular season caratterizzato da 10 partite su 17 da giocare nel palazzetto di casa, compreso il derby con la Gema Pallacanestro Montecatini del 24 marzo prossimo, nel quale gli Aironi figureranno però formalmente in trasferta. Compiere un percorso netto davanti al proprio pubblico significherebbe quindi, numeri alla mano, avere praticamente in tasca la certezza di arrivare nei primi quattro posti: "Il nostro mantra da qui alla fine del girone di ritorno deve essere non fare passi falsi nelle partite in casa e costruirci un buon bottino di punti per poi affrontare anche con più serenità le trasferte complicatissime che ci attendono – afferma coach Federico Barsotti –. Avendo chiuso il girone d’andata al primo posto arrivare ottavi non è più un obiettivo sufficiente: il nostro compito è cercare di entrare nei playoff con la posizione migliore possibile. Per farlo dobbiamo lasciarci alle spalle i risultati delle prime 17 partite e renderci conto che abbiamo grossi margini di miglioramento. Dobbiamo crescere anche perché il livello si sta alzando in maniera vertiginosa". Piacenza, che all’andata era un cantiere aperto, nel frattempo è diventata squadra con una chiara fisionomia e ha aggiunto un giocatore importante come l’ex Sangiorgese Nicolò Bertocco: "Lo conosciamo bene per averlo affrontato l’anno scorso, ci ha fatto male segnandoci 23 punti fra andata e ritorno – ricorda il tecnico degli Herons –. Più in generale è un giocatore importante per la categoria, con caratteristiche che alla Bakery mancavano. Quella di Piacenza è una squadra ora completa dal punto di vista tecnico, con essenzialmente due punti di forza: l’abilità in campo aperto dei due playmaker Soviero e Maglietti e la capacità di tirare da tre punti non solo degli esterni, ma anche dei lunghi Mastroianni e Besedic. Mi aspetto dai ragazzi un passo avanti dal punto di vista difensivo rispetto alle ultime partite".

Filippo Palazzoni