Quello che si appresta ad affrontare la Gema Pallacanestro Montecatini assomiglia tanto ad un esame di maturità definitivo: questo pomeriggio alle 18 arriverà infatti al PalaTerme, con il suo consueto seguito di centinaia di tifosi, la Pielle Livorno, che in via Cimabue ha già alzato al cielo un trofeo e che fino alla non preventivata sconfitta contro Omegna guidava la classifica del Girone A di Serie B Nazionale insieme agli Herons. La regia sapiente di Rubbini, i guizzi dell’argentino Chiarini, la mira dei tiratori Lo Biondo e Campori oltre alla forza fisica dei lunghi Diouf e Pagano: le risorse a disposizione di coach Marco Cardani sono pressoché illimitate, non a caso molti considerano quella biancoblu la squadra meglio assortita del campionato. Squadra il cui rendimento è stato però eguagliato fino ad ora dalla truppa di coach Del Re, che con 14 punti è appaiata in classifica alla Pielle e che dopo aver ceduto il passo non più di venti giorni orsono alla Libertas Livorno (unica sconfitta casalinga rimediata fin qui dai "leoni" termali) è pronta a dare battaglia affinché la storia non si ripeta con l’altra franchigia labronica: "La Pielle dispone di fisicità e talento come poche altre squadre – commenta coach Del Re – E’ una squadra che in ogni posizione del campo può schierare giocatori che rappresentano garanzie nei propri ruoli per la categoria: è un avversario indubbiamente forte, che vanta la migliore difesa del campionato e che oltretutto arriverà a Montecatini voglioso di riscatto dopo l’ultima sconfitta casalinga contro Omegna e che sarà accompagnato da un tifo incessante e numeroso". Come si batte dunque una corazzata del genere? "Non c’è una formula precisa – ammette –. Sono però convinto che la Gema vista a Piombino sia una squadra che può compiere l’impresa. Ai ragazzi chiederò di continuare a lavorare in primis su noi stessi senza pensare all’avversaria e di buttare il cuore oltre l’ostacolo, ben sapendo quanto è forte la Pielle ma anche di quanto Gema ha saputo fare in queste prime dieci giornate – conclude – nell’obiettivo di dare sempre il massimo contro chiunque".

Filippo Palazzoni