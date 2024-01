Serie B interregionale. Quarrata parte con il piede giusto

Un successo tonificante per iniziare bene l’anno. Il 2024 del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata si apre con la vittoria casalinga, 99-81, su Lucca, nella partita disputata al PalaMelo e valida per la 15ª giornata del campionato di serie B Interregionale.

Dopo un primo quarto appannaggio degli ospiti, Quarrata prende il comando delle operazioni e non lascia scampo agli avversari, ribaltando anche la differenza canestri. Cinque i giocatori con almeno 13 punti a referto: il migliore è Tiberti, autore di 19 punti e 13 rimbalzi, seguito da Regoli (17 punti e 10 rimbalzi). Si tratta della quarta affermazione consecutiva per i ragazzi di coach Alberto Tonfoni, che nel prossimo weeekend faranno visita alla corazzata Use Empoli.