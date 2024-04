Serie B Interregionale: domani al PalaMelo sfida contro Gallarate. Quarrata non vuole più fermarsi

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata, Endiasfalti Agliana, Valentina’s Camicette Bottegone e Gioielleria Mancini Monsummano: carichi e determinati a vincere in quest’inizio d’aprile. Nella seconda giornata di ritorno dei play-in Silver del campionato di serie B interregionale, la compagine quarratina, allenata da Alberto Tonfoni, è lanciatissima: domani sera, sabato 6 aprile, a partire dalle 21 al PalaMelo della città del mobile, cercherà di superare anche l’Esse Solar Basketball Gallarate. Al momento, Quarrata è in testa al girone con 16 punti, Gallarate quinto a 12. Ma ormai a Quarrata non ci si nasconde: si vuole giungere ai playoff, in virtù di un gioco e un carattere che sono cresciuti esponenzialmente nel corso dell’annata sportiva. Il gruppo, questo gruppo, sta scrivendo le pagine più esaltanti della storia del sodalizio.

Per il terzo turno di ritorno della seconda fase promozione B del torneo di serie C, Agliana di patron Simone Caramelli ospiterà il Romolini Sansepolcro dopodomani, domenica 7 aprile, dalle 18 al Pala Capitini. Agliana è quinta a quota 10, sempre a caccia del quarto posto che le consentirebbe di disputare i playoff, Sansepolcro ottavo e ultimo a 6. Ma l’allenatore Gambassi predica prudenza: guai a sottovalutare l’impegno.

Per la terza giornata di ritorno della seconda fase qualificazione del campionato di serie C, è in cartellone il derby: domani dalle 18, al palasport Sandro Pertini di Ponte Buggianese, in campo Monsummano contro Bottegone per una sfida-salvezza tutta da godere. Monsummano è settimo e ultimo del girone con 4 punti, Bottegone quarto a 10. "Tutti riposati e pronti per il rush finale", fanno sapere da casa-Bottegone. Qualche problemino, invece, per i valdinievolini. Ma a parlare, per tutti, sarà infine il parquet.

Gianluca Barni