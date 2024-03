Serie B Interregionale. Dany Quarrata ko a Gallarate

La prima caduta del Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata nella seconda fase del torneo, la vittoria in rimonta dell’ambiziosa Endiasfalti Agliana, il successo di una spumeggiante Valentina’s Camicette Bottegone nel derby con la Gioielleria Mancini Monsummano: questo ci ha lasciato in dote il fine settimana dei campionati di serie B interregionale e C di pallacanestro. Nella seconda giornata del girone di andata dei playin Silver di B interregionale, arriva la prima sconfitta dei mobilieri di Alberto Tonfoni, che al Pala Esse Solar di Gallarate soccombono 76-67 dai padroni di casa. Il Dany Basket regge il colpo per oltre 30 minuti, per poi alzare bandiera bianca nella seconda parte del quarto di chiusura. Tabellino: Marini, Mustiatsa 3, Balducci 11, Molteni 9, Falaschi 1, Calugi, Regoli 18, Frati, Antonini 14, Tiberti 11. La classifica vede Lucca al comando con 12 punti, davanti a Quarrata e Spezia 10, Derthona e Gallarate 8, Arezzo e Borgomanero 6, Varese 4.

Nel terzo turno d’andata della seconda fase Promozione B di serie C, Agliana s’impone col cuore (77-84) a Sansepolcro. "Partita durissima. Loro sono stati abili ad abbassare i ritmi e di conseguenza la nostra efficacia nel primo tempo. Ma noi siamo stati bravi a non mollare. Complimenti ai ragazzi e al mio vice Mannucci", le parole di Gambassi. Tabellino: Zita, Bacci 8, Andrei 4, Nesi 4, Nieri 20, Rossi 28, Mucci 13, Bonistalli 6, Baroncelli ne, Bibaj ne. Costone Siena e Mens Sana Siena guidano la graduatoria con 14 punti, dinnanzi a San Vincenzo 10, Pino Firenze e Agliana 8, Prato, Sancat Firenze e Sansepolcro 6.

Nella terza giornata d’andata della seconda fase qualificazione di Serie C, Bottegone supera 94-80 Monsummano. Ottima prestazione offensiva dei gialloneri. Tabellino: Magnini 8, Santangelo 2, Pierattini 8, Mati 10, Cukaj 17, Banchelli 8, Riccio 15, Delage 15, Milani 9, De Leonardo 2. Questa è la classifica: Montevarchi e Fides Livorno 12, Us Livorno e Bottegone 10, Pisa e Monsummano 4, Fucecchio 2.

Gianluca Barni