Serie A2. Ennesimo ko per il Futsal Pistoia. Per la riscossa si punta su Galindo

FUTSAL

Il 2023 si è chiuso con una sconfitta, la dodicesima in altrettante gare di campionato. Ma forse qualcosa si sta finalmente muovendo e le tre reti segnate nell’ultimo incontro dell’anno possono e devono rappresentare un punto di (ri)partenza. La Nuova Comauto Pistoia è caduta in trasferta contro Mestre, nella dodicesima giornata della Serie A2 di futsal andata in archivio sabato scorso. Ma il 7-3 finale che ha premiato i veneti ha comunque lasciato in dote alcuni aspetti positivi, iniziando ad esempio dai gol messi a segno da Vasile, Bruni e Ruiz.

Ed è da questo che coach Biagini dovrà ricominciare, anche perché non c’è tempo per rimuginare: già sabato prossimo, il sodalizio arancione tornerà a giocare, facendo visita allo Sporting Altamarca. Una sfida che si preannuncia decisamente impegnativa, sulla carta: non soltanto perché è la prima del 2024, ma anche e soprattutto perché i veneti sono terzi in classifica nel girone A e all’andata espugnarono il PalaCarrara rifilando ai padroni di casa un sonoro 9-1.

Un motivo in più per trarre ulteriore carica motivazionale, ad ogni modo: per il club pistoiese dovrà necessariamente iniziare un nuovo torneo. Con due ritorni importanti nel motore: il primo riguarda quello di Marc Galindo, classe 1995 e capitano nella scorsa stagione in Serie A. "Un colpo importante per fare crescere la nostra giovanissima rosa e per così puntare a smuovere la classifica", afferma il club, che è pronto a riabbracciare anche il direttore sportivo Simone Ragazzini. "Nelle prossime ore annunceremo anche altri due innesti", aggiungono dal Futsal Pistoia.

Giovanni Fiorentino