Serie A1. Tennis Club Pistoia vince e chiude al terzo posto. Giocherà i playout con il ritorno in casa propria

L’obiettivo di questa fase della competizione era quello di mantenere ad ogni costo il terzo posto in graduatoria, per poter continuare a sognare la salvezza da un punto di (ri)partenza teoricamente più favorevole. Ed è stato raggiunto: con il 4-2 imposto allo Sporting Selva Alta, il Tennis Club Pistoia ha chiuso il girone 2 del campionato di Serie A1 di tennis con 7 punti, tenendosi così alle spalle il TC Parioli. Un incontro casalingo messosi subito bene per i tennisti pistoiesi: Filip Horansky aveva subito avuto la meglio nei confronti di Lorenzo Conti (6-4, 6-2) così come Lorenzo Vatteroni si è sbarazzato di Lorenzo Beraldo (6-0, 2-6, 6-0). Leonardo Rossi non è riuscito a prevalere contro Mattia Bellucci, ma Matteo Trevisan ha rimpolpato il divario, vincendo contro Davide Dadda (6-1, 6-3). E nei doppi, dopo uno stop fatto registrare dalla coppia Rossi – Vatteroni, il tandem Horansky – Trevisan ha fissato definitivamente il punteggio contro Conti e Beraldo (6-1, 6-2). E adesso che questa partita è stata archiviata, l’attenzione andrà già al prossimo fine settimana: intanto, domani il TC Pistoia conoscerà il nome del sodalizio contro cui dovrà confrontarsi nello spareggio-salvezza: in ballo c’è anche il "derby" con il TC Prato, oltre al Match Ball Firenze e al Match Ball Siracusa. La terza posizione dà diritto alla società pistoiese di affrontare la duplice sfida da una posizione di teorica forza, visto che giocherà in ogni caso contro una delle quarte classificate. La gara d’andata sarà in trasferta, ritorno in via delle Olimpiadi.