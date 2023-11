Serie A1. Tennis Club Pistoia: vietato perdere con Parioli. Con uno sguardo al ’sogno’ della salvezza diretta

"Affronteremo il Tc Parioli sapendo di avere a disposizione due risultati su tre, cercando di dare come sempre il massimo. Il nostro obiettivo deve essere quello di arrivare terzi". E’ capitan Tommaso Brunetti a suonare la carica, in vista della quinta giornata della Serie A1 di tennis fissata per le 10 di domani. Il Tennis Club Pistoia se la vedrà a Roma con il TC Parioli, per un incontro che può essere definito senza timore di smentita come il più importate fra quelli disputati finora da Vatteroni e soci. All’andata, fra le mura amiche, sono stati proprio gli uomini di Brunetti a prevalere, centrando quella che è ad oggi l’unico successo stagionale. Ma che è stato sufficiente per arpionare al momento il terzo posto in classifica nel girone 2 con 3 punti: Inarrivabile il CT Vela Messina a quota 10 e matematicamente ancora raggiungibile il Selva Alta (perlomeno in teoria) la priorità è guardarsi le spalle proprio dai rivali romani, quarti in graduatoria con un solo punto.

Un successo non solo darebbe al Tc Pistoia la certezza della terza posizione (potendo quindi contare su un abbinamento migliore negli spareggi-salvezza) ma a determinate condizioni potrebbe rimetterli in gioco anche per la seconda piazza, quella che porta alla salvezza-diretta: qualora il CT Messina battesse lo Sporting Selva Alta (probabile), ecco che nell’ultimo turno una vittoria dei pistoiesi nello scontro diretto varrebbe un clamoroso sorpasso. E dunque la salvezza diretta. Servirebbero quindi due vittorie: difficile, ma non impossibile.

Giovanni Fiorentino