Serie A1. Messina non lascia scampo al Tc. Pistoia si gioca tutto con Parioli

"Un risultato forse un po’ troppo pesante, anche se sapevamo di non essere i favoriti. La nostra testa deve però andare già a Roma". Parola di Tommaso Brunetti, capitano del Tennis Club Pistoia, che ha così commentato la sconfitta interna maturata ieri contro la corazzata CT Vela Messina. Dopo essersi aggiudicati il match d’andata fra le mura amiche, i tennisti siciliani si sono ripetuti anche nell’incontro valido per la quarta giornata del campionato di Serie A1, alla luce del 5-1 finale. Nel singolo, Niccolò Baroni è caduto sotto i colpi di Maxime Janvier (6-3, 3-6, 6-2) mentre Filip Horansky siglava la momentanea parità superando il rivale messinese Fausto Tabacco (7-5, 3-6, 6-1). Da lì in poi, tuttavia, i rivali hanno preso il largo: Leonardo Rossi e Lorenzo Vatteroni sono stati superati rispettivamente da Marco Trungelliti e Giorgio Tabacco. Stessa storia anche nei doppi: la coppia Horansy – Rossi ha ceduto le armi al tandem Trungelliti – Janvier (4-6, 2-6) così come Vatteroni ed Adelchi Virgili nulla hanno potuto contro il duo composto da Giorgio e Fausto Tabacco. Tutto perduto? Niente affatto: è vero che con questa vittoria il Messina è ormai andato in fuga, ma la corsa-salvezza non è affatto compromessa perché gli uomini di Brunetti restano terzi nel girone 2, con 3 punti. Un successo nella tana del TC Parioli (fanalino di coda del raggruppamento con un solo punto) nella gara in programma domenica prossima alle 10, darebbe al TC Pistoia la certezza matematica del terzo posto. Per un piazzamento che consentirebbe di affrontare la lotta per la salvezza, nella prossima fase del torneo, da una posizione privilegiata. "Affronteremo il TC Parioli sapendo di avere a disposizione due risultati su tre – ha chiosato Brunetti – il nostro obiettivo deve essere a questo punto quello di arrivare terzi".

Giovanni Fiorentino