Serie A. Pistoia si gode il magic moment. Ora nel mirino ci sono i play-off

Se Montecatini fa festa, Pistoia non è da meno, anzi. Specie dopo un successo, quello ottenuto contro Napoli sabato sera, che di fatto chiude il discorso salvezza e apre all’Estra le porte dei play-off. E’ questo adesso l’obiettivo per i biancorossi, un traguardo che solo pensarlo ad inizio stagione si correva il rischio di essere presi per matti o per dei pazzi visionari. E invece, è tutto vero. La truppa di Nicola Brienza ha stupito tutti, gli avversari per primi, che si sono trovati di fronte una squadra che dopo un periodo di rodaggio, normale, ha iniziato ad ingranare diventando la sorpresa del campionato. Trascinata dai canestri di Willis e Moore. Nonostante i guai fisici di Varnado, accreditato come ’stella’ del team.

Pistoia ha conquistato un posto nelle Final Eight di Coppa Italia, si è presa la salvezza con sette giornate d’anticipo e adesso punta ad un posto nei play-off. Le vittorie contro Tortona, Cremona e Napoli hanno fatto cambiare il volto alla stagione dei biancorossi. Tre successi che hanno fatto sì che Pistoia mettesse in cassaforte la permanenza in serie A e che adesso gli consentono di pensare a qualcosa di più. L’Estra al momento si trova al sesto posto in classifica con 24 punti: gli stessi di Napoli e Tortona con le quali, però, è in vantaggio 2-0 negli scontri diretti, e di Reggio Emilia, con la quale si trova sotto 1-0 nei confronti. Diciamo che Pistoia può giocarsi dal quinto all’ottavo posto finale e non è una cosa di poco conto. Ci sarà da battagliare fino alla fine perché anche gli avversari diretti proveranno a giocarsi un posto al sole nella post season che rispetto a Pistoia era l’obiettivo dichiarato ad inizio campionato. Napoli, Tortona e la stessa Reggio Emilia sono squadre che hanno speso budget importanti affidandosi a giocatori esperti e non entrare dentro i play off rappresenterebbe una grande sconfitta. Pistoia, di contro, aveva come obiettivo la salvezza che è già arrivata: adesso può in tutta tranquillità guardare avanti, avendo tutto da guadagnare e niente da perdere. E soprattutto, con il vento in poppa.

La stagione è già di per sé un successo e Brienza ed i suoi ragazzi meritano solo applausi, certo mettere la ciliegina sulla torta sarebbe il massimo per la società, la squadra e i tifosi. L’Estra ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per provarci e riuscirci come si è visto nella partita contro Napoli con la squadra che non ha mai mollato e ci ha sempre creduto fino alla fine sapendo soffrire e risollevarsi e infine vincere. Questa è una stagione da sogno e, allora, non c’è nessun motivo per non continuare a farlo.

Maurizio Innocenti