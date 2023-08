Serie A. Macron sponsor tecnico di Pistoia per le prossime cinque stagioni

Macron e Pistoia Basket 2000 ancora insieme: prolugamento quinquennale della sponsorizzazione tecnica con l’azienda bolognese, al fianco dei colori biancorossi già dall’inizio della stagione 202122. Pertanto, fino al 30 giugno 2028 Estra Pistoia Basket 2000 vestirà Macron: un segno tangibile ed importante della volontà di costruire un progetto di lunga durata anche dal punto di vista prettamente tecnico, legandosi ad uno dei principali marchi nazionali del settore, ma oramai conosciuto in tutto il mondo. Un’opportunità importante pure per tutti i tifosi biancorossi, che potranno vestire i capi del club griffati Macron anche fuori dal campo. Un accordo che si aggiunge a quelli stretti con Sixtus per la fornitura di materiale medicale e con Volchem in qualità di partner nutrizionale.

"Siamo molto lieti di proseguire questo rapporto che va avanti già da due stagioni – afferma Ettore Saracca, direttore generale del Pistoia Basket 2000 – con un accordo ancora più lungo ed importante: avere al nostro fianco Macron per i prossimi cinque anni è motivo d’orgoglio, rappresenta un altro tassello ed un concreto riconoscimento del nostro progetto che ci siamo dati per il consolidamento e lo sviluppo della società avendo al fianco partner importante come il nostro sponsor tecnico. Tengo, pertanto, a ringraziare il ceo di Macron, Gianluca Pavanello, nonché l’area manager Tommaso Righi per il supporto che ci hanno accordato".

"Quando un progetto sportivo si rivela importante e solido come quello del Pistoia Basket 2000 – ha dichiarato Gianluca Pavanello, ceo di Macron – non possiamo che confermare il nostro supporto e proseguire questo cammino al loro fianco. La crescita e i successi di questi anni insieme sono un grande stimolo per crescere insieme e creare kit gara che esprimano l’identità e la storia del club oltre che il senso di appartenenza ai suoi colori".