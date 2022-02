Abetone Cutigliano (Pistoia), 15 gennaio 2022 - Mercoledì 16 febbraio saranno 70 anni dalla vittoria dell'oro olimpico di Zeno Colò nella discesa libera ai giochi invernali di Oslo. L'atleta, allora 32enne, scese lungo la pista a una velocità tale che sembrò di vederlo volare. Per quella gara si guadagnò anche il soprannome di 'falco di Oslò. A ricordare l'impresa oggi il Comune di Abetone Cutigliano ( Pistoia), suo paese natale, dove quella medaglia d'oro è conservata al Museo dello Sci.

«Non possiamo non ricordare oggi quel 16 febbraio del 1952 - dichiara il sindaco di Abetone Cutigliano Marcello Danti - un giorno che ha portato Abetone Cutigliano sul tetto del mondo. Zeno Colò ha fatto conoscere il nome del nostro territorio a livello mondiale e per questo non potremo mai essergli più grati. Poter vedere la medaglia d'oro che ha vinto e portato nel suo paese al Museo dello Sci di Abetone è un'emozione unica e, durante la presentazione della Città Toscana dello Sport 2022, sono stati consegnati al museo anche i suoi sci e le sue racchette di legno».

A oggi Colò, spiega Diego Petrucci, presidente del Consiglio comunale di Abetone Cutigliano e consigliere regionale, «rimane l'unico italiano ad aver vinto la medaglia d'oro in discesa libera alle Olimpiadi invernali. Fu uno degli sciatori italiani più forti di tutti i tempi, un fuoriclasse d'altri tempi, capace di scendere a quasi 160 all'ora senza casco e su sci di legno e di vincere la prima medaglia d'oro olimpica del movimento azzurro. La sua è e rimane una meravigliosa storia italiana, condita di romanticismo e dei valori più genuini dello sport».

Proprio per i 70 anni da quella vittoria e data la concomitanza con le Olimpiadi invernali a Pechino, il Comune ha promosso visite per gli studenti, anche di altri comuni vicini - di San Marcello Piteglio, Fiumalbo e Pievepelago -, al Museo dello Sci di Abetone «per far conoscere ai ragazzi più giovani i nostri campioni e cosa hanno rappresentato da un punto di vista dello sviluppo dello sci e turistico», spiega l'assessore a turismo e sport di Abetone Cutigliano Andrea Formento che aggiunge: «Concluse le Olimpiadi invernali a Pechino, onoreremo Zeno Colò con una manifestazione che vedrà coinvolti sia i grandi campioni del passato ma anche e soprattutto esponenti dello sci attuale».