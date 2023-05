Sarà festa per due

Nell’ultimo turno del campionato di serie D l’Aglianese celebra la salvezza raggiunta davanti al proprio pubblico, oggi alle ore 15 allo stadio Bellucci, ospitando la Giana Erminio, capolista già promossa in serie C con una giornata di anticipo. Due squadre in festa, per ragioni diverse, si affronteranno non per la classifica ma per il prestigio e per salutare degnamente le rispettive tifoserie.

"Dopo una stagione così raggiungere finalmente l’obbiettivo è stato bello – dice Giordano Pantano, il perno centrale della difesa neroverde – ce lo meritavamo, speravamo di raggiungerlo molte giornate fa però per una serie di circostanze abbiamo festeggiato solo alla penultima partita. C’è un po’ di rammarico perché noi pensavamo fino all’ultimo di raggiungere i play-off ma il passato è passato si pensa all’ultima partita contro la vincente del campionato. Sarà un’occasione per mettersi in mostra e per dimostrare che poi non c’è tutta questa differenza". Pantano traccia un breve bilancio del percorso della squadra, con un girone di andata straordinario seguito da un momento di flessione. "E’ stato fatto un girone di andata molto intenso – dice Pantano – avendo comunque una rosa costruita per un campionato di metà classifica è normale che poi sono cominciati i primi problemi come infortuni e squalifiche. Anche personalmente sono stato fuori diverse partite e mi è dispiaciuto ed ho sofferto tanto, poi quando siamo ritornati tutti abbiamo ricominciato ad andare forte perché avevamo l’obiettivo dei play-off che purtroppo è sfumato. Però sono orgoglioso di questo gruppo". In effetti nel girone di andata l’Aglianese ha stupito tutti occupando stabilmente i primi posti della graduatoria e finendo la prima metà del torneo con 31 punti, un bottino che, se replicato nel girone di ritorno, avrebbe garantito i play-off. Ma va benissimo così.

Giacomo Bini