Rugby Pistoia, prosegue il momento nero Orsi chiamati a reagire con i Mascalzoni

Nella gara dello scorso turno è arrivata una sconfitta esterna un po’ a sorpresa, contro il fanalino di coda del raggruppamento. Ed è per questa ragione che il gruppo è chiamato a riscattarsi già nella prossima sfida, continuando in ogni caso a dare il 110%. Questo lo stato d’animo con cui il Rugby Pistoia riceverà i Mascalzoni del Canale, per un match valido per la terza giornata di ritorno della fase inter-regionale della Serie C 202223 di rugby. Un incontro che si terrà alle 15.30 di domenica prossima, a Chiesina Montalese, contro un avversario che occupa la quarta posizione nel girone 1. Proprio per questo però la carica motivazionale non dovrebbe mancare, agli uomini di coach Vannini. Gli Orsi sono reduci dalla battuta d’arresto per 36-0 maturata nella tana del Firenze 1931, a coronare una giornata-no. Non tutto è perduto ad ogni modo e già la consapevolezza di essersi qualificati nel girone che sta indicando le candidate più attrezzate per la promozione in Serie B resta comunque motivo di vanto. Il club pistoiese è settimo in classifica con 6 punti e ha la possibilità di conquistare un’altra posizione, visto che il Foligno, sesto, ha solo tre lunghezze di margine.