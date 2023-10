Rugby Pistoia: esordio amaro con Gambassi, trasferta proibitiva ad Arezzo

I punti su cui lavorare nsono tanti e la prossima sfida si prospetta ancor più dura. Ma al contempo, la stagione è appena agli inizi e il tempo per correggere gli errori e migliorare non manca. Questa la cornice all’indomani del debutto del Rugby Pistoia nella Serie C 202324. Gli uomini di coach Vannini hanno esordito in casa contro Gambassi, ma nonostante l’impegno i fiorentini sono riusciti ad imporsi alla luce del 40-17 finale. La condizione atletica dovrebbe però raggiungere lo zenit a breve e a garantire una buona dose di esperienza ci sarà ancora Mattia Evangelisti, che appena un anno fa giocava ancora in Serie A con i Cavalieri Union Prato. Il calendario della fase inaugurale non aiuta, perché gli Orsi domenica prossima alle 15.30 se la vedranno in trasferta contro il Vasari Arezzo. Una sfida proibitiva, ma proprio per questo un eventuale risultato positivo darebbe un’ulteriore spinta a tutto il gruppo. "Ci sono alcuni aspetti tecnici da migliorare – ha fatto sapere il tecnico – ma si vedono già gli effetti della preparazione atletica di queste ultime settimane e un ottimo atteggiamento da parte di tutti gli Orsi".