Qui Estra Pistoia. Il capitano indica la via: "Torniamo subito umili»

Pistoia, contro Pesaro, ha peccato di presunzione ed è questo ciò che ha amareggiato Nicola Brienza. Il tecnico biancorosso lo ha ammesso tranquillamente nel post partita e la stessa cosa ha fatto il capitano Gianluca Della Rosa pure lui senza usare mezzi termini. "Il coach ha ragione ad essere arrabbiato così come lo siamo tutti perché questa sconfitta fa male – dice Della Rosa – anche se va presa come un incidente di percorso. Secondo me ci siamo montati un po’ troppo la testa e quindi dobbiamo ritornare con i piedi per terra e continuare a lavorare. Una sconfitta ci può stare, è vero che in casa fa male ma non ci perdiamo d’animo, lavoriamo come sempre per provare a giocare una partita contro la squadra più forte del campionato insieme a Milano e Brescia, senza paura e con la faccia tosta che ci contraddistingue".

In effetti l’Estra ha dato la sensazione di giocare troppo in scioltezza come se pensasse di archiviare la pratica senza colpo ferire ed invece si è trovata di fronte una squadra attenta, pronta, aggressiva che ha saputo in maniera intelligente disinnescare a turno Moore e Willis concedendogli un tempo per uno e togliere l’iniziativa agli altri. Pesaro ha così piazzato un break importante che ha costretto Pistoia a dover rincorrere per quasi tutto il match spendendo energie fisiche ed in modo particolare mentali che sono state quelle che mancate non solo nel finale ma per quasi tutta la partita. "Eravamo carichi e pronti per una reazione – prosegue Della Rosa - però dobbiamo fare i complimenti a Pesaro che è sempre stata lì anzi ha fatto un altro parziale, purtroppo è andata così non è successo niente, sono positivo. Abbiamo commesso diversi errori, pochi canestri da tre punti, io per primo, mi dispiace però testa alla prossima partita senza troppi allarmismi". Sabato al PalaCarrara arriva la Virtus Bologna e Pistoia farà bene a tornare subito con i piedi per terra perché altrimenti saranno dolori.

"Sarebbe stato meglio affrontarla dopo una vittoria e soprattutto non dopo una loro sconfitta visto che arriveranno ancora più agguerriti – afferma il capitano biancorosso –. Abbiamo dimostrato che possiamo giocare contro tutti e per fortuna abbiamo un’altra partita in casa e abbiamo bisogno del nostro pubblico. Arriva la Virtus Bologna e sono sicuro che ognuno darà qualcosa in più per provare a prenderci due punti che non sono affatto facili. Ci aspetta un periodo di partite importanti e dobbiamo rimanere concentrati su tutte le gare e, come ho detto, questo è un incidente di percorso che magari ci dà maggiore carica per ripartire e tornare a vincere. Sarà una settimana importante, nello spogliatoio eravamo tutti delusi perché contro Pesaro potevamo vincere e domenica saremo carichi".

Maurizio Innocenti