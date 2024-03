Promozione. Il Monsummano gioca bene. Ma con la capolista non basta. Allo ’Strulli’ passa il Viareggio

MONSUMMANO

0

VIAREGGIO

1

MONSUMMANO Grasso; Dal Porto (44’ st Covino), Perillo, Vitiello, Citti, Agnorelli, Ferrara, Dal Poggetto, Sordi, Silvano (13’ st Goti), Bertelli (18’ st Mancino). A disp. Baldi, Saquella, Tardiola, Malucchi. All: Matteoni.

VIAREGGIO Carpita; Ricci (18’ st M. Santini), Sapienza, Minichino, Benedini, Bertacca, Chicchiarelli (18’ st Ceciarini), Fazzini (35’ st Scaranna), Brega (43’ st Pizza), Marinai, Benassi (18’ st Belluomini). A disposizione: G. Santini, Benedetti, Coppola, Lombardi. All. S. Santini.

ARBITRO Bernardini di Piombino.

MARCATORE M. Santini al 37’ st.

CALCIO

L’Intercomunale Monsummano gioca a viso aperto e alla pari contro il Viareggio, ma non basta per evitare la sconfitta. Allo "Strulli" la formazione bianco-nera si impone per 1-0, grazie alla rete messa a segno da Santini. Il primo tempo degli amaranto è di livello. Il 4-5-1 disegnato da Matteoni imbriglia benissimo il Viareggio. L’occasione più ghiotta per passare avanti capita a Sordi, che al 35’ colpisce la traversa, Nella ripresa il Viareggio alza il baricentro, schierando l’artiglieria pesante. Mossa alla fine azzeccata, perché il neo-entrato Santini segna il gol vittoria con un tocco sotto.