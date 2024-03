Promozione. Giornata molto amara. Calca per gli spareggi

Turno avaro di soddisfazioni per le pistoiesi di Promozione. Nello scontro diretto giocato a Castelnuovo Garfagnana, il Casalguidi registra una brutta battuta d’arresto. Il 5-1 subito al "Nardini" (per gli ospiti a segno Mallardo) permette infatti alla squadra garfagnina di superare i giallo-blu e di acciuffare momentaneamente quel quinto posto che porta ai play-off. "La gara è stata condizionata molto dal gol che abbiamo regalato a inizio gara – afferma mister Marco Benesperi –: non è la prima volta. In alcune occasioni siamo stati bravi a ribaltarla, ma in altre non puoi riuscirci. Anche sul 4-1 per loro, dopo che eran rimasti in dieci, abbiamo provato a rimontare. Ma non c’è stato nulla da fare. L’obiettivo resta quello di conquistare i play-off, ma per centrarli serve il giusto spirito".

Quei play-off ai quali ha probabilmente detto addio l’Intercomunale Monsummano, battuta per 3-1 al "Palatresi" dalla Real Cerretese. Nonostante un buon inizio di gara offerto dalla squadra monsummanese, che può recriminare per la traversa di Ferrara, è la Real Cerretese a passare avanti con Bouhafa. Nella ripresa gli amaranto provano invano a pareggiare con Ferrara, ma le reti di Pagliai e Fedi chiudono anzitempo la contesa. Con i monsummanesi rimangono pure in dieci, per l’espulsione di Antonelli. Inutile il gol della bandiera di Sordi.

Una bella Larcianese nel gioco non va oltre il pari contro la quotata formazione del San Piero a Sieve. I locali sono passati in vantaggio nella ripresa con un tiro preciso del subentrante Ferraro. Dopo appena sette minuti di gioco gli ospiti hanno raggiunto il pari con una rete di Iori. Un gol giugno al termine di un’azione insistita degli ospiti, sulla quale ci sono responsabilità del reparto difensivo che non è riuscito a liberare l’area di rigore. Da annotare la bella prestazione del portiere viola Venturini, un’atleta giovane che con il passare delle partite sta facendo emergere tutte le sue qualità. Con questo punto la Larcianese raggiunge quota quarantuno punti. a ridosso dei playoff. Servirà però il bottino pieno domenica prossima alle 15, nel recupero della partita non giocata con il Pieve a Fosciana a causa dell’impraticabilità del "Terni".

Con una formazione d’emergenza, a causa delle diverse assenze, il Lampo Meridien pareggia contro il Luco. La gara è subito iniziata in salita per i ragazzi di mister Magrini, orfana di Raffi dopo venti minuti per espulsione. Nonostante questo, gli ospiti non hanno giocato male. Anzi sono stati capaci di costruire diverse chance, passando in vantaggio nella ripresa con una rete di Pirone su assist di Maiorana. Immediato però il pareggio del Luco con il gol di Cirillo. Con il punto guadagnato, il Lampo Meridien raggiunge quarantuno punti: anche in questo caso, i playoff sono alla portata.

Lo Iacono–Mancini