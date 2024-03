Promozione: domenica in campo anche la Larcianese. Recuperi, c’è Casalguidi-Lampo

Due recuperi importantissimi quelli che andranno in scena domenica per il girone A di Promozione. In campo le sfide Casalguidi-Lampo Meridien e Pieve a Fosciana-Larcianese non disputate lo scorso 10 marzo a causa delle forti piogge che resero impraticabili i due campi di gioco. Fischio d’inizio alle ore 15.

Al Terni di San Romano in Garfagnana la Larcianese cerca tre punti per continuare la risalita verso la zona playoff. Per questa gara il tecnico Maurizio Cerasa non potrà contare sul difensore Alvini Sheta. Recupera invece dall’infortunio e sarà quindi disponibile il difensore Thomas Porciani. Il resto della rosa è tutta a disposizione. La formazione del Pieve a Fosciana è ultima in classifica con appena undici punti. Nell’ultima giornata di campionato è stata sconfitta per 1-0 dalll’Alleanza Giovanile Dicomano. Sulla carta dovrebbe essere una partita abbastanza agevole per la Larcianese. Guadagnare i tre punti a disposizione le permetterebbero di raggiungere quota 44 punti, entrando così nei posti utili per potere effettuare i playoff.

È un vero e proprio spareggio l’altro recupero fra Casalguidi e Lampo Meridien. Tra le due formazioni, a favore del Casalguidi, ci sono appena due punti di distacco: chi vince prende ancora più forza nella corsa verso i playoff. Per i ragazzi di mister Federico Magrini questa gara rappresenta una ghiotta occasione per cercare di effettuare il sorpasso in classifica. Per quanto riguarda la formazione ci sono ancora diverse assenze. Per infortunio non saranno disponibili Aquilante, Boghean e Dingozi. Da valutare le condizioni fisiche di Chianese e Fattorini. Il loro utilizzo sarà deciso solo alla vigilia della gara. Assente sicuro sarà la punta Raffi, espulso domenica nella gara interna giocata contro il Luco.

Per il Casalguidi c’è grande voglia di riscattarsi dopo la figuraccia (5-1) rimediata nell’ultimo match giocato contro il Castelnuovo Garfagnana.

Massimo Mancini