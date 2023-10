Promozione. Cuore Larcianese. Sotto di due gol impatta a Viareggio

VIAREGGIO

2

LARCIANESE

2

VIAREGGIO Carpita, Lombardi, Benedetti, Belluomini, Benedini, Bertacca, Santini M, Minichino, Brega, Fazzini, Chicchiarelli. A disp. Santini G, Monopoli, Cinquini, Pizza, Marinai, Randazzo, Scaranna, Danesi, Pugliese. All. Santini.

LARCIANESE Pinochi, Porciani, Sheta, Pini, Fusco, Foresta, Iannello, Sarti, Monti, Guarisa, Biagioni. A disp. Porra, Lo Russo, Papa, Bruchi, Ortega, Errachid, Lenti, Ferraro, Pagni. All. Cerasa.

ARBITRO Marino di Pisa.

MARCATORI Chicchiarelli al 17’, Santini al 20’ pt; Guarisa al 20’, Biagioni al 28’ st.

CALCIO

Una grande prova di carattere ha permesso alla Larcianese di recuperare uno svantaggio di due reti a zero, maturato a favore dei locali del Viareggio nei primi venti minuti del primo tempo. Nella ripresa la Larcianese ha decisamente cambiato marcia. Al 65’ ha accorciato le distanze con un preciso colpo di testa di Guarisa, che appostato in area di rigore ha indirizzato la palla in rete. Otto minuti dopo è arrivato il meritato pareggio con Biagioni. Nei minuti finali la squadra viola ha un po’ sofferto, essendosi trovata in inferiorità numerica per l’espulsione di Lo Russo. Ma è comunque riuscita a riportare a casa un punto prezioso.

m.m.