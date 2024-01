Promozione. Amarezza Larcianese. Ad Avenza ko immeritato

san marco avenza

1

larcianese

0

SAN MARCO AVENZA: Baldini, Orlandi, Della Pina, Cucurnia, Zuccarelli, Aliboni, Dell Amico, Pasciuti, Verona, Doretti (50’ Smecca), Conti (62’ Donati) All.: Alessi.

LARCIANESE: Venturini, Porciani, Monti (74’ Lo Russo), Pini (85’ Lenti), Foresta (78’ Sheta), Fusco, Iannello, Sarti, Ferraro, (72’ Marianelli), Guarisa, Biagioni (79’ Ndiaye). All.: Cerasa.

Arbitro: Cravini di Livorno.

Marcatore: 80’ Smecca.

La Larcianese torna dalla trasferta di San Marco Avenza con una sconfitta immeritata, maturata nella parte finale della partita e causata da una rete subita su azione di contropiede. La squadra viola ha sofferto i locali nei primi minuti della partita. Poi con il passare del tempo è cresciuta di livello, creando un paio di occasioni da rete. Al 40’ Guarisa sfiora la rete del vantaggio su passaggio di Biagioni, ma la palla esce di poco a lato. È ancora Guarisa che si rende pericoloso nel secondo tempo: la sua conclusione viene respinta da un difensore locale sulla linea di porta a portiere battuto. Poi all’80’ arriva la rete dei locali, segnata dal subentrato Smecca. Al 90’ la squadra viola ha una ghiotta occasione per pareggiare, ma il bel tiro di Lenti non ha esito positivo. Al triplice fischio finale è grande l’amarezza per la squadra viola, consapevoli di avere perso un’importante occasione per conquistare puti utili alla sua classifica.

m.m.