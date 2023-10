Professionisti. Volto nuovo Corratec. E’ Monaco, ex Bardiani

Un altro arrivo per la squadra 2024 del Team Corratec - Selle Italia Montecatini. Si tratta di Alessandro Monaco, originario della Puglia, classe 1998, proveniente dal Team Technipes #inEmiliaRomagna, che vanta già un’esperienza di tre anni nel ciclismo professionistico con la Bardiani. Tra i suoi risultati migliori, il sesto posto all’Adriatica Ionica Race nel 2021 e il quinto posto al Gran Prix Alanya nel 2022. In questa stagione spicca il successo nella Firenze-Viareggio, arrivato dopo una serie di buoni risultati. "Desidero esprimere la mia sincera gratitudine per la fiducia riposta in me – ha dichiarato Monaco –. Per quanto mi riguarda, questo accordo segna un ritorno in grande stile nella categoria professionistica dopo aver superato un periodo difficile a causa di problemi fisici che, fortunatamente, sono stati risolti di recente dopo un’operazione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e dare il massimo per ripagare la fiducia di tutti". Soddisfazione espressa anche dal team manager Serge Parsani: "Sono contento che Alessandro correrà con noi il prossimo anno, la sua determinazione lo ha portato alla vittoria in gare significative nelle categorie inferiori e confido che nel nostro ambiente troverà un terreno fertile per amplificare le sue abilità e mostrare appieno il suo potenziale".

Antonio Mannori