Prima e Seconda Categoria. Cappa, il Tempio Chiazzano stacca il pass per i quarti. E domani ripartono i campionati tra sogni e speranze

Ad aprire le danze è stato il Tempio Chiazzano, che due giorni fa ha superato 1-0 in trasferta il Capannori e si è qualificato ai quarti di Coppa Toscana di Prima Categoria. E alle 14,30 di domenica ripartiranno i campionato di Prima e Seconda Categoria, per la 15ª giornata.

Il girone A di Prima prevede subito Giovani Via Nova-Pescia, con entrambe le squadre chiamate a fare risultato per motivi diversi. Il Cqs Pistoia riceverà invece la Folgor Marlia per uscire dalle sabbie mobili e il Chiazzano sarà impegnato nello scontro-salvezza interno con il Mulazzo. Nel girone C, la rincorsa del Quarrata alla zona-playoff ripartirà contro l’Albacarraia: gli uomini di Francesco Fabbri hanno l’obbligo di vincere, per scongiurare il rischio di perdere terreno. Ma anche gli Amici Miei dovranno fare risultato, nella tana del Csl Prato Social Club: i ragazzi di Alessio Giugni devono tornare ad Agliana con l’intera posta in palio, per non rischiare di vedere allontanarsi l’uscita dalla zona playout.

Scendendo in Seconda Categoria, la Montagna Pistoiese capolista del girone F se la vedrà in trasferta contro l’Olimpia Quarrata con la consapevolezza di dover centrare l’11ª vittoria nel torneo per avere la certezza assoluta di mantenere il comando. Anche perché, in caso contrario, l’Atletico Casini Spedalino potrebbe mettere la freccia: la banda Marchiseppe riceverà un Chiesanuova che sembra aver trovato la quadratura del cerchio, ma parte comunque con i favori del pronostico. Il Cintolese ha messo invece nel mirino la terza piazza, ma per agguantarla dovrà scipparla al Montemurlo Jolly aggiudicandosi lo scontro diretto. Il San Niccolò giocherà contro il Prato Nord per continuare la risalita. E lo stesso farà la Virtus Montale, nel derby con il Montale Pol.90 Antares. A chiudere il programma, ecco infine La Querce-Pistoia Nord, Montalbano Cecina-Galcianese e San Felice-Borgo a Buggiano.