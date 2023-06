Presentata anche la campagna abbonamenti Prezzi popolari per il ritorno nella massima serie

"Insieme nella galAssia" questo lo slogan scelto dalla società per la campagna abbonamenti 20232024. Il messaggio ha come obiettivo quello di celebrare al meglio il grande traguardo raggiunto al termine della cavalcata dei playoff di A2 mettendo in evidenza la lettera A come punto di approdo nella "galassia" appunto. Ci saranno due distinte fasi, una relativa alla prelazione per i vecchi abbonati che si aprirà oggi e andrà avanti fino all’8 luglio compreso. La seconda fase dal 10 luglio all’inizio del campionato (la Serie A scatterà domenica 1° ottobre) aperta a tutti quanti vorranno sottoscrivere la tessera. Rispetto al passato, c’è la novità che l’abbonamento si potrà acquistare anche online su www.etes.it (solo per la seconda fase). Le agevolazioni riguarderanno il pacchetto "Family" (ovvero almeno tre tessere con un U18 e quest’ultimo avrà una riduzione del prezzo del 40%) che non si potrà comprare online ma soltanto al palasport, l’acquisto a rate (per un massimo di sei rate e senza interessi), mentre per la stagione 202324 l’ingresso sarà gratuito per gli U18. Un’altra novità importante riguarda le persone con disabilità, non solo sarà confermato l’ingresso gratuito e del relativo accompagnatore per chi ha disabilità motorie ma sarà ampliato anche per tutte le altre disabilità per i minori di 18 anni e potrà entrare senza pagare anche chi lo accompagna.

Per la sottoscrizione degli abbonamenti, il "PalaCarrara" sarà aperto a partire da venerdì 30 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 16.30 alle 19.30, ed il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30 fino al 29 luglio. Le addette alla vendita delle tessere saranno all’interno della sala stampa del palasport: per l’accesso sarà aperto il cancello lungo via Fermi accanto alla biglietteria e poi basterà entrare dall’ingresso della curva Pistoia. Per il mese di luglio nelle serate di giovedì 6, 13 e 20, in concomitanza con le aperture straordinarie notturne dei negozi nel centro storico, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento all’interno del ristorante birreria "La Degna Tana" in piazza della Sala. Questi i costi degli abbonamenti: curve: 1^fase intero 160 euro, ridotto (U18O65) 125 euro; 2^fase intero 175 euro, ridotto 135 euro. Gradinata non numerata: 1^fase intero 220 euro,ridotto 170 euro; 2^fase intero 240 euro, ridotto 180 euro. Gradinata numerata: 1^fase intero 310 euro, ridotto 260 euro; 2^fase intero 350 euro, ridotto 300 euro. Tribuna laterale non numerata: 1^fase intero 235 euro, ridotto 185 euro; 2^fase intero 275 euro, ridotto 225 euro. Tribuna laterale numerata: 1^fase intero 380 euro, ridotto 350 euro; 2^fase intero 420 euro, ridotto 390 euro. Tribuna centrale: 1^fase intero 480 euro, ridotto 430 euro; 2^fase intero 530 euro, ridotto 490 euro.