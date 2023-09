Ponte Buggianese beffato al 96': Ferretti segna a Calcio fra polemiche

castelfiorentino utd

CASTELFIORENTINO UTD: Lupi, Mancini (46’ st Fall), Casanova, Benvenuti, Campatelli, Canali, Ercoli (33’ st Borri), Boni, (13’ st Bartalucci), Ferretti, Pieracci (26’ st Ballerini), Durante (41’ Bruni). All. Scardigli.

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Ferrari (30’ st Seghi), Zocco (26’ Gianotti), Belluomini, Chelini, Pievani, Giannini, Gargani (22’ st Zani), Nardi (42’ st Birindelli), Chiti (26’ st Granucci). All. Gutili.

Arbitro: Marchi di Siena.

Marcatori: 32’ Gargani, 51’ st Ferretti.

Note: al 53’ st espulso Scardigli.

Il Ponte Buggianese viene beffato negli ultimi minuti di gioco. A Montaione la squadra biancorossa pareggia per 1-1 contro il Castelfiorentino, agguantata in pienissimo recupero e su un gol di Ferretti apparso ai tanti presenti sugli spalti in netto fuorigioco.

La prima parte della gara vede i padroni di casa più in palla. Ercoli e Durante ci provano in più di un’occasione a segnare il gol del vantaggio, Rizzato però è attento, e non si fa superare. I pontigiani sembrano un po’ bloccati sulle gambe, ma trovano al 32’ lo spunto giusto, per andare in gol: Pievani ruba palla e serve Gargani, che si destreggia bene e tira di destro, segnando la rete che porta avanti i suoi. Il Castelfiorentino però reagisce, e prende il palo con Ferretti. Nella ripresa si vede poco gioco in campo. Gli animi sono accesi, e l’arbitro Marchi di Siena ha il suo bel da fare per calmarli. Volano quindi i cartelini gialli. Ercoli, Nardi e Granucci ci provano a segnare, ma Rizzato e Lupi sono attenti, e non si fanno superare. Al 96’ viene fuori l’episodio beffa: i biancorossi perdono palla e danno vita al contrattacco del Castelfiorentino, palla a Ferretti che in sospetta posizione di fuogioco fa 1-1. Dopo il gol succede di tutto in campo. Viene anche espulso l’allenatore Scardigli.

Simone Lo Iacono