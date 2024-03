Polisportiva. Monsummanese oggi al Baicchi

Avvio di stagione brillante per la compagine juniores della Polisportiva Monsummanese, con due quarti posti ottenuti domenica scorsa in provincia di Verona da Marco Merola e lunedì a Lido di Camaiore nella gara a cronometro dal pistoiese Damiano Petri. Due risultati che hanno portato soddisfazione nella società della Valdinievole.

La squadra è ora pronta per il nuovo impegno previsto questa mattina sul circuito di Calenzano nel terzo Memorial Paolo Baicchi. Si tratta di un anello non facile di 3 km e mezzo da ripetere 22 volte per complessivi 77 chilometri con partenza della gara (110 i corridori al via) alle ore 10.

La squadra rispetto alla giornata del debutto, sarà al completo con Barra, Cardelli, Dani, Ferruzzi, Galigani, Luci M., Merola, Petri, ed i due Stefanelli. C’è fiducia nei dirigenti e tecnici di Monsummano Terme, tenuto conto dell’ottima condizione mostrata nelle due gare dell’apertura stagionale.

An.Mann.